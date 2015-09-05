На месте взрывов в китайском Тяньцзине воздвигнут монумент в память о погибших

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Монумент в память жертв взрывов в Тяньцзине на севере Китая будет воздвигнут на месте трагедии, в которой погибли по меньшей мере 160 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили власти припортовой зоны "Биньхай", где 12 августа взорвался склад с опасными химикатами, вокруг монумента решено разбить парк площадью 24 га. Городские власти намерены также предоставить более 5 тыс. новых квартир тем, чье жилье было разрушено.

Среди погибших - 96 пожарных и 11 полицейских, пытавшихся бороться с возникшим в результате взрывов пожаром. 13 человек до сих пор значатся как пропавшие без вести. В результате трагедии около 800 человек получили ранения.

Взрывы произошли на складе логистической компании "Жуйхай". Ударной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км и повредило свыше 1 тыс. автомобилей.