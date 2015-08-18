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    ​На месте крушения самолета в Индонезии обнаружено 38 тел

    Из-за плохой погоды эвакуировать погибших не удалось

    Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ На месте крушения самолета ATR 42-300 компании Trigana в Индонезии спасатели обнаружили 38 тел.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель министерства транспорта Индонезии.

    «Тридцать восемь тел — 37 взрослых и ребенок — были найдены на месте», — заявил представитель министерства.

    Он также отметил, что из-за плохой погоды эвакуировать погибших не удалось.

    Ранее сообщалось, что спасатели достигли места падения самолета в Индонезии.

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