​На месте крушения самолета в Индонезии обнаружено 38 тел

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ На месте крушения самолета ATR 42-300 компании Trigana в Индонезии спасатели обнаружили 38 тел.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель министерства транспорта Индонезии.

«Тридцать восемь тел — 37 взрослых и ребенок — были найдены на месте», — заявил представитель министерства.

Он также отметил, что из-за плохой погоды эвакуировать погибших не удалось.

Ранее сообщалось, что спасатели достигли места падения самолета в Индонезии.