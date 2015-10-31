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    На месте крушения самолета на Синайском полуострове могут быть выжившие

    Среди пассажиров и членов экипажа азербайджанцев нет

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На месте крушения самолета "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, могут быть выжившие.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили спасатели на месте крушения, которое находится в 100 км от населенного пункта Эль-Ариша на Синайском полуострове. По их словам, среди обломков они услышали голоса людей.

    Тем временем, уже опубликован список пассажиров и членов экипажа самолета. Большинство из них граждане России. Азербайджанцев среди них нет.

    В связи с происшествием, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

    Он также поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать госкомиссию в связи с катастрофой самолета.

    Отметим, сегодня утром самолет "Когалымавиа" разбился на Синайском полуострове вскоре после взлета. На борту находились более 200 пассажиров и членов экипажа. Причины крушения выясняются.

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