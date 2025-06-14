На месте крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии обнаружены тела 270 человек

На месте крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии обнаружены тела 270 человек.

На месте крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии обнаружены тела 270 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Касательно причин авиакатастрофы отмечается, что на данный момент никаких официальных выводов озвучено не было. Однако по словам источника, знакомого с ходом расследования, рассматриваются как минимум три возможные причины.

Следователи выясняют, были ли проблемы с тягой двигателя - то есть с силой, которая позволяет двигателю продвигать самолет вперед в воздухе. Также изучаются возможные неисправности в работе закрылков. В расследовании участвуют и антитеррористические подразделения.

Кроме того, проверяется, почему шасси оставалось выпущенным так долго после взлета. Версия о попадании птицы в двигатель не является приоритетной в этом расследовании.

Источник добавил, что следователи также рассматривают возможные ошибки со стороны авиакомпании Air India, включая возможные проблемы с техническим обслуживанием.

Как сообщалось, Boeing 787, выполнявший рейс AI171 в Лондон, упал сразу после взлета на жилой район. На его борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. В результате катастрофы выжил только один человек, остальные находившиеся на борту пассажиры, члены экипажа, бортпроводники погибли. Кроме того, на земле также есть погибшие, поскольку самолет упал на крышу студенческого общежития - в общей сложности, 310 человек.