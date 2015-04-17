​На месте крушения Boeing на Украине найдены новые останки жертв

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Голландские эксперты нашли на месте крушения малайзийского Boeing на Украине новые останки.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте властей Нидерландов.

Председатель поисковой миссии Питер Яап Алберсберг заявил, что эксперты нашли обгоревшие человеческие останки. Также он сообщил, что местные жители принесли на место крушения личные вещи жертв катастрофы, в том числе украшения.

Как сообщатся, на месте крушения работали 20 человек, которые вместе с украинскими спасателями почтили память погибших минутой молчания.

Председатель поисковой миссии отметил, что условия работы были хорошими, несмотря на сильный ветер, было обследовано несколько участков. Он добавил, что работа продолжается.