​На месте крушения A320 изъято около 600 фрагментов человеческих тел

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Полиция Франции сообщает, что на месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 изъято от 400 до 600 фрагментов человеческих тел.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в сообщении отмечается, что французская полиция взяла образцы ДНК с личных вещей погибших, предосталвенных их родственниками.

Как отмечается, данные образцы будут использованы для идентификации тел.

Ранее сообщалось, что во Францию прибыли родственники погибших в авиакатастрофе.

На борту самолета находились 150 человек. Среди пассажиров были граждане Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Колумбии, Мексики, Дании, Бельгии, Израиля, Австралии, Венесуэлы, Ирана и США.