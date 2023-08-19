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На месте бывшей резиденции Виктора Януковича возведут парк

На месте бывшей резиденции Виктора Януковича возведут парк Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании национального парка на месте государственной резиденции "Межигорье" под Киевом, которую ранее занимал его предшественник Виктор Янукович.
Другие страны
19 августа 2023 г. 08:57
На месте бывшей резиденции Виктора Януковича возведут парк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании национального парка на месте государственной резиденции "Межигорье" под Киевом, которую ранее занимал его предшественник Виктор Янукович.

Как передает Report, на территории Вышгородского района Киевской области будет создан памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,6 га.

В законе отмечается, что управлять парком будет специальная администрация, которая подчиняется Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Yanukoviçin keçmiş iqamətgahının yerində park salınacaq

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