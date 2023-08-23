На Мекку обрушился сильный шторм

Порывы ветра со скоростью свыше 80 км/ч обрушились на Мекку (Саудовская Аравия), сбивая с ног людей, а также опрокидывая тяжелые металлические конструкции.

Порывы ветра со скоростью свыше 80 км/ч обрушились на Мекку (Саудовская Аравия), сбивая с ног людей, а также опрокидывая тяжелые металлические конструкции.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

На распространяемых местными СМИ видеокадрах видно, как мощные порывы ветра во время грозы уносят саудовских граждан и иностранных паломников, сбивают их с ног.

На фоне непогоды власти провинции Мекка сообщили о переводе занятий в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный формат.