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На Маврикий обрушился циклон "Белал", затоплена столичная набережная

На Маврикий обрушился циклон "Белал", затоплена столичная набережная Набережная столицы Маврикия Порт-Луи оказалась затоплена в результате обрушившегося циклона "Белал".
Другие страны
15 января 2024 г. 21:14
На Маврикий обрушился циклон Белал, затоплена столичная набережная

Набережная столицы Маврикия Порт-Луи оказалась затоплена в результате обрушившегося циклона "Белал".

Как передает Report, об этом пишет газета Le Mauricien.

Метеорологическая служба Маврикия ранее объявила повышенный уровень опасности из-за приближения циклона, который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, где жертвой стихии стал один человек.

Издание отмечает, что в столице Маврикия, расположенной на западном побережье острова, мощные волны затопили набережную. Также оказались затоплены автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют, что по мере прохождения циклона ситуация будет ухудшаться.

Власти призвали граждан принять меры предосторожности и избегать поездок. На острове закрылись магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт прекратил работу до дальнейшего уведомления.

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