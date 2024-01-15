На Маврикий обрушился циклон "Белал", затоплена столичная набережная

Набережная столицы Маврикия Порт-Луи оказалась затоплена в результате обрушившегося циклона "Белал".

Набережная столицы Маврикия Порт-Луи оказалась затоплена в результате обрушившегося циклона "Белал".

Как передает Report, об этом пишет газета Le Mauricien.

Метеорологическая служба Маврикия ранее объявила повышенный уровень опасности из-за приближения циклона, который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, где жертвой стихии стал один человек.

Издание отмечает, что в столице Маврикия, расположенной на западном побережье острова, мощные волны затопили набережную. Также оказались затоплены автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют, что по мере прохождения циклона ситуация будет ухудшаться.

Власти призвали граждан принять меры предосторожности и избегать поездок. На острове закрылись магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт прекратил работу до дальнейшего уведомления.