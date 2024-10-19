На Мартинике тысячи жителей вышли на акцию против дороговизны жизни

Тысячи жителей Мартиники, французской заморской территории в Карибском море, вышли на манифестацию в административном центре Фор-де-Франс против дороговизны жизни.

Тысячи жителей Мартиники, французской заморской территории в Карибском море, вышли на манифестацию в административном центре Фор-де-Франс против дороговизны жизни.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Тысячи протестующих собрались в субботу в Фор-де-Франс в намерении продолжить движение против дороговизны жизни", - пишет агентство.

Отмечается, что манифестации проходят несмотря на недавнее соглашение властей Франции с продавцами о снижении цен на продовольствие на Мартинике.

Агентство подчеркивает, что соглашение не было подписано Движением по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC), которое призвало к проведению в субботу манифестации.

По словам лидера движения Родрига Петито, соглашение о снижении цен охватывает лишь часть из продаваемых на Мартинике товаров.

Напомним, что с начала сентября на Мартинике продолжаются протесты из-за подорожания жизни, в особенности продовольственных товаров. Местные власти ввели 10 октября комендатский час после того, как 26 стражей правопорядка получили ранения в ходе стычек с протестующими.

По оценке Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), цены на продовольствие на острове на 40% выше, чем в самой Франции. Это обусловлено так называемым "морским налогом" - таможенными пошлинами при импорте товаров на французские заморские территории Гваделупу, Мартинику, Французскую Гвиану, Майотту и Реюньон. Это один из старейших сборов французской налоговой системы, введенный в 1670 году на Мартинике. Изначально эта мера должна была быть временной. Налогом облагается огромное количество наименований товаров, завезенных из Франции. Так, наценка на печенье, например, составляет 15%, а на сигареты – 50%.