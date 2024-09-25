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На Мартинике продолжаются протесты против подорожания

На Мартинике продолжаются протесты против подорожания На Мартинике вслед за таксистами и торговцами к протесту против подорожания цен присоединились также водители грузовиков.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 17:37
На Мартинике продолжаются протесты против подорожания

На Мартинике вслед за таксистами и торговцами к протесту против подорожания цен присоединились также водители грузовиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, большинство междугородных стратегических маршрутов закрыты.

Водители грузовиков заявили, что продолжат протесты до тех пор, пока их требования не будут выслушаны. Местные жители жалуются на слишком тяжелые условия жизни на острове и поддерживают забастовку водителей.

Отмечается, что работники сектора здравоохранения 26 сентября планируют новые забастовки.

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Версия на английском языке Protests continue in Martinique
Версия на азербайджанском языке Martinikdə etiraz nümayişləri davam edir

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