О нас

На Маршалловых Островах зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19

На Маршалловых Островах зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19 Власти Маршалловых Островов сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом.
Другие страны
16 августа 2022 г. 07:52
На Маршалловых Островах зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19

Власти Маршалловых Островов сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию ABC, более 10% жителей столицы островного государства Маджуро получили положительный результат теста на коронавирус.

По данным министерства здравоохранения и социальных служб, с 8 августа в стране, прежде считавшейся свободной от коронавируса, выявлено более 3 тыс. случаев заражения. Порядка 2,8 тыс. из них зарегистрированы в Маджуро, где проживают 22,5 тыс. человек. "Мы готовимся к тяжелой вспышке болезни, поскольку, изучив опыт других стран, знаем, что нас ждет быстрое, как лесной пожар, распространение вируса", - сказал в эфире радиостанции министр здравоохранения Маршалловых Островов Джек Ниденталь.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi