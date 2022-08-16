На Маршалловых Островах зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19

Власти Маршалловых Островов сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом.

Власти Маршалловых Островов сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию ABC , более 10% жителей столицы островного государства Маджуро получили положительный результат теста на коронавирус.

По данным министерства здравоохранения и социальных служб, с 8 августа в стране, прежде считавшейся свободной от коронавируса, выявлено более 3 тыс. случаев заражения. Порядка 2,8 тыс. из них зарегистрированы в Маджуро, где проживают 22,5 тыс. человек. "Мы готовимся к тяжелой вспышке болезни, поскольку, изучив опыт других стран, знаем, что нас ждет быстрое, как лесной пожар, распространение вируса", - сказал в эфире радиостанции министр здравоохранения Маршалловых Островов Джек Ниденталь.