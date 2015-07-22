На Марсе обнаружили останки погибшего существа - ФОТО

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Накануне в Сети появилась видеозапись, авторы которой абсолютно уверены, что жизнь на Марсе существовала и возможно существует и сейчас.

Как отмечает Report, на видео, хоть и плохого качества, можно заметить останки существа, жившего на Красной планете много тысяч лет назад. На видеохостинге YouTube появился ролик, доказывающий существование жизни на Марсе. На кадрах видны окаменелости неизвестного существа, жившего на Красной планете, по всей видимости, много тысяч лет назад.

Авторы видео, которые проанализировали тысячи сделанных NASA видеозаписей, наконец, с уверенностью утверждают, что на Марсе была жизнь. Специалисты сделали сравнительный анализ зафиксированной окаменелой кости со снимком найденных много лет назад на Земле останков. Сравнение выявило большое количество совпадений.

Кроме того, авторы видеозаписи отмечают, что космические аппараты NASA зафиксировали свидетельство не только существования жизни на Марсе, но и полноценную деятельность живущих там существ. На видео они также заметили некоторые объекты, которые, должно быть, сделаны с помощью инструментов.