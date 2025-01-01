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На Марокко обрушились снегопады

На Марокко обрушились снегопады Снегопады, похолодание и проливные дожди обрушились на ряд провинций в центральных, юго-восточных и южных районах Марокко.
Другие страны
1 января 2025 г. 02:21
На Марокко обрушились снегопады

Снегопады, похолодание и проливные дожди обрушились на ряд провинций в центральных, юго-восточных и южных районах Марокко.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Под толстый слой снега - местами высотой до 35-40 см - ушли обширные пространства в провинциях Азиляль, Бени-Мелляль, Ифран, Миделт, Тарудант, Тингир, Уарзазат и Эль-Хауз.

Значительное похолодание синоптики зафиксировали в провинциях Азиляль, Бени-Мелляль, Булеман, Ифран, Миделт, Тингир, Уарзазат, Фигиг и Эль-Хауз. Местами температура воздуха снизилась до минус 5 по Цельсию. Любители зимней африканской экзотики, в частности, туристы и фотографы, приехали полюбоваться на покрытые снегом пальмовые рощи, которыми усеяны районы оазисов в провинциях Тарудант, Тингир, Уарзазат, Фигиг и некоторых других.

Снегом укрылись вершины горных областей Высокого Атласа, где находятся зимние туристические базы и центры отдыха. В один из них - Укаимден (находится на высоте более 2 600 м над уровнем моря, примерно в часе езды к югу от Марракеша) - съехались тысячи любителей катания на лыжах, сноубордах и санках.

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