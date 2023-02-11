На манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли почти миллион человек

По меньшей мере 963 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы.

По меньшей мере 963 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

В МВД республики отметили, что в Париже в четвертый день протеста число участников акций составило 93 тыс. человек. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников.

По оценкам профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", в Париже участие в манифестациях приняли 500 тыс. человек, в то время как по всей стране организация насчитала 2,5 млн протестующих. "Национальный союз студентов Франции" отчитался об участии в протестах 120 тыс. молодых людей, из которых 15 тыс. вышли на улицы столицы.

Для обеспечения безопасности по всей стране было мобилизовано около 10 тыс. полицейских и жандармов, среди которых 4,5 тыс. следили за соблюдением порядка в столице.