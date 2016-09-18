На Манхэттене прогремел мощный взрыв

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в субботу вечером в центральном нью-йоркском районе Манхэттен.

Как передает Report, об этом сообщили представители полиции мегаполиса.

Подразделения правоохранительных органов "выехали по сигналу тревоги после сообщений о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене", заявил представитель нью-йоркской полиции Питер Дональд. В домах, расположенных рядом с местом происшествия, проводится эвакуация.

По имеющимся данным, инцидент произошел на улице. Причины случившегося пока не ясны. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать опасный квартал.

Туда направлены машины скорой помощи и пожарные бригады, территория оцеплена.

Пожарное управление мегаполиса сообщает о 25 пострадавших."Подтверждаем ранение 25 гражданских лиц", - говорится в сообщении, размещенном в сети микроблогов Twitter. Угрозы их жизням нет, уточнили в управлении.

Данных о жертвах нет. Портал BNO News сообщает о не менее 26 пострадавших. При этом, как он указывает, источником взрыва могло стать взрывное устройство, заложенное в уличном мусорном баке.Официально это информация не подтверждена.

На фотографиях с места происшествия, выложенных в социальных сетях, видно, как в результате взрыва у нескольких автомобилей выбило стекла.