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На Мальдивах отстранили от должности министра за обвинения в адрес оппозиции

На Мальдивах отстранили от должности министра за обвинения в адрес оппозиции Власти Мальдивской Республики отстранили от должности госминистра туризма Мохамеда Нихада после его обвинений в адрес оппозиционной партии страны в планировании теракта с целью уничтожить туристический сектор.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 17:33
На Мальдивах отстранили от должности министра за обвинения в адрес оппозиции

Власти Мальдивской Республики отстранили от должности госминистра туризма Мохамеда Нихада после его обвинений в адрес оппозиционной партии страны о планировании теракта с целью уничтожить туристический сектор.

Как передает Report об этом сообщила пресс-служба министерства туризма островного государства.

"Эти комментарии не отражают официальную позицию правительства Мальдив, и Нихад был отстранен от обязанностей до дальнейшего рассмотрения. Министерство туризма желает подтвердить, что Мальдивы остаются безопасным, надежным и гостеприимным направлением для всех посетителей", - подчеркивается в документе.

Как отмечает местный портал Raajje, чиновник сделал соответствующие заявления в ходе мероприятия правящей партии "Народный национальный конгресс" (ННК) в понедельник.

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