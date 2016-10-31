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    На Мальте рядом с международным аэропортом произошел взрыв - ВИДЕО

    Инцидент произошел на фабрике по изготовлению фейерверков

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв, за которым последовала серия более слабых, произошел неподалеку от международного аэропорта на юге Мальты, пострадавших нет.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Star.

    Предположительно, инцидент произошел на фабрике по изготовлению фейерверков в деревне Гудья, западная граница которой находится в 100 метрах от территории аэропорта. По словам очевидцев, взрывная волна была настолько сильной, что ощущалась в одном из терминалов воздушной гавани, передает газета.

    Некоторые рейсы были задержаны, уточняет издание.

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