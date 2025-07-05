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На Майорке при пожаре в самолете Ryanair пострадали 18 человек

На Майорке при пожаре в самолете Ryanair пострадали 18 человек По меньшей мере 18 человек пострадали при пожаре на борту самолета, принадлежащего ирландской компании Ryanair.
Другие страны
5 июля 2025 г. 13:46
На Майорке при пожаре в самолете Ryanair пострадали 18 человек

По меньшей мере 18 человек пострадали при пожаре на борту самолета, принадлежащего ирландской компании Ryanair.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Diario de Mallorca.

Инцидент произошел в районе 01:00. Самолет Ryanair приземлился в аэропорту Пальма-де-Майорки, сообщив о пожаре на борту.

Медики оказали помощь 18 пассажирам воздушного судна. Большинство из них получили травмы при эвакуации через аварийные выходы на крыльях самолета. Шестеро человек госпитализированы.

Информации о модели самолета и причинах пожара не приводится.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiyaya məxsus təyyarədə yanğın baş verib, 18 nəfər xəsarət alıb
Версия на английском языке At least 18 people injured after fire alert on Ryanair plane in Majorca

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