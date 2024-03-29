На Мадагаскаре при наводнении в результате циклона погибли 18 человек

На Мадагаскаре не менее 18 человек погибли в результате циклона "Гамане", свыше 20 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

На Мадагаскаре не менее 18 человек погибли в результате циклона "Гамане", свыше 20 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на статистику, опубликованную Национальным агентством по управлению рисками и стихийными бедствиями.

Всего бедствие затронуло свыше 5 тыс. домохозяйств.

Многие дороги и мосты были затоплены. По данным властей, некоторые люди утонули, остальные погибли в результате обрушения домов или падения деревьев.

Метеорологи классифицировали циклон "Гамане" как тропический шторм, они ожидают, что он покинет остров уже 29 марта. Сезон циклонов на юго-западе Индийского океана обычно длится с ноября по апрель и приносит более 10 штормов в год.