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На Мадагаскаре при наводнении в результате циклона погибли 18 человек

На Мадагаскаре при наводнении в результате циклона погибли 18 человек На Мадагаскаре не менее 18 человек погибли в результате циклона "Гамане", свыше 20 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.
Другие страны
29 марта 2024 г. 21:39
На Мадагаскаре при наводнении в результате циклона погибли 18 человек

На Мадагаскаре не менее 18 человек погибли в результате циклона "Гамане", свыше 20 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на статистику, опубликованную Национальным агентством по управлению рисками и стихийными бедствиями.

Всего бедствие затронуло свыше 5 тыс. домохозяйств.

Многие дороги и мосты были затоплены. По данным властей, некоторые люди утонули, остальные погибли в результате обрушения домов или падения деревьев.

Метеорологи классифицировали циклон "Гамане" как тропический шторм, они ожидают, что он покинет остров уже 29 марта. Сезон циклонов на юго-западе Индийского океана обычно длится с ноября по апрель и приносит более 10 штормов в год.

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