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    На Мадагаскаре от вспышки чумы погибли 107 человек

    Еще свыше 1150 могли быть инфицированы

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На Мадагаскаре от вспышки чумы погибли 107 человек, еще свыше 1150 могли быть инфицированы.

    Как передает Report, об этом сoобщает DW.

    По данным лабораторных тестов, 300 случаев заражения подтверждены официально.

    В странах Африки - Демократической Республике Конго, Танзании, Мадагаскаре - инциденты с инфицированием бубонной чумой регистрируются практически ежегодно.

    В этом году, однако, вспышка "намного более опасна", пояснили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Это связано с тем, что случаи заражения были зафиксированы в более ранний период, чем прогнозировали эксперты.

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