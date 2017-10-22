Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На Мадагаскаре от вспышки чумы погибли 107 человек, еще свыше 1150 могли быть инфицированы.

Как передает Report, об этом сoобщает DW.

По данным лабораторных тестов, 300 случаев заражения подтверждены официально.

В странах Африки - Демократической Республике Конго, Танзании, Мадагаскаре - инциденты с инфицированием бубонной чумой регистрируются практически ежегодно.

В этом году, однако, вспышка "намного более опасна", пояснили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Это связано с тем, что случаи заражения были зафиксированы в более ранний период, чем прогнозировали эксперты.