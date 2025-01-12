На Мадагаскаре около 1 тыс. человек пострадали от циклона

Из-за последствий тропического циклона "Дикеледи", пронесшегося над Мадагаскаром, пострадали 915 человек, не менее двух пропали без вести.

Из-за последствий тропического циклона "Дикеледи", пронесшегося над Мадагаскаром, пострадали 915 человек, не менее двух пропали без вести.

Как передает Report , об этом сообщил портал Оrangeactu со ссылкой на Национальное бюро управления рисками и катастрофами.

По данным ведомства, ураганный ветер, скоростью которого составляла до 140 км/ч, и проливные дожди бушевали над северной и восточной частью Мадагаскара. Пострадали остров Нуси-Бе, населенные пункты между мысом Амбр и городом Бесалампи.

Отмечается, что из городов Воэмар и Мароанцетра срочно эвакуирован 751 человек.

По данным метеорологической службы Мадагаскара, циклон далее может достигнуть Коморских островов, а затем - Мозамбика.