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На Мадагаскаре около 1 тыс. человек пострадали от циклона

На Мадагаскаре около 1 тыс. человек пострадали от циклона Из-за последствий тропического циклона "Дикеледи", пронесшегося над Мадагаскаром, пострадали 915 человек, не менее двух пропали без вести.
Другие страны
12 января 2025 г. 15:23
На Мадагаскаре около 1 тыс. человек пострадали от циклона

Из-за последствий тропического циклона "Дикеледи", пронесшегося над Мадагаскаром, пострадали 915 человек, не менее двух пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщил портал Оrangeactu со ссылкой на Национальное бюро управления рисками и катастрофами.

По данным ведомства, ураганный ветер, скоростью которого составляла до 140 км/ч, и проливные дожди бушевали над северной и восточной частью Мадагаскара. Пострадали остров Нуси-Бе, населенные пункты между мысом Амбр и городом Бесалампи.

Отмечается, что из городов Воэмар и Мароанцетра срочно эвакуирован 751 человек.

По данным метеорологической службы Мадагаскара, циклон далее может достигнуть Коморских островов, а затем - Мозамбика.

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