На Мадагаскаре из-за циклона "Дикеледи" погибли три человека

Три человека погибли на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Дикеледи".

Три человека погибли на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Дикеледи".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

"На севере Мадагаскара ООН и гуманитарные партнеры совместно с властями мобилизуют усилия, реагируя на последствия циклона, обрушившегося в субботу на побережье, - говорится в информационном бюллетене УКГВ. - По сообщению правительства, погибли три человека". "По последним данным, непосредственно пострадали более 5,2 тыс. человек, затоплено около 1,3 тыс. домов, повреждения получили пять медицинских центров", - отметили в управлении.

Представители гуманитарных организаций оказывают помощь местным жителям, обеспечивают их средствами санитарии и гигиены, раздают материалы для очистки воды.

Циклон "Дикеледи" принес проливные дожди и сильные ветры также в северные районы Мозамбика. Он затронул тот же район, который пострадал менее месяца назад от циклона "Чидо".