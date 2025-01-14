О нас

На Мадагаскаре из-за циклона "Дикеледи" погибли три человека

На Мадагаскаре из-за циклона "Дикеледи" погибли три человека Три человека погибли на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Дикеледи".
Другие страны
14 января 2025 г. 14:41
На Мадагаскаре из-за циклона Дикеледи погибли три человека

Три человека погибли на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Дикеледи".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

"На севере Мадагаскара ООН и гуманитарные партнеры совместно с властями мобилизуют усилия, реагируя на последствия циклона, обрушившегося в субботу на побережье, - говорится в информационном бюллетене УКГВ. - По сообщению правительства, погибли три человека". "По последним данным, непосредственно пострадали более 5,2 тыс. человек, затоплено около 1,3 тыс. домов, повреждения получили пять медицинских центров", - отметили в управлении.

Представители гуманитарных организаций оказывают помощь местным жителям, обеспечивают их средствами санитарии и гигиены, раздают материалы для очистки воды.

Циклон "Дикеледи" принес проливные дожди и сильные ветры также в северные районы Мозамбика. Он затронул тот же район, который пострадал менее месяца назад от циклона "Чидо".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi