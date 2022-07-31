На Мадагаскаре более 30 человек погибли при устроенных бандитами пожарах

По меньшей мере 32 человека погибли на Мадагаскаре при пожарах, устроенных бандитами.
Как передает Report со ссылкой на
"В районе Анказобе в 75 км от столицы страны Антананариву 29 июля бандиты подожгли дома с находившимся там людьми, - цитирует его агентство. - Среди погибших есть женщины и дети". Ракутунирина отметил, что указанные бандиты входят в преступную группировку "Дахало", которая занимается в основном кражей у фермеров скота.
Глава Минобороны сообщил, что в район направлены подразделения силовиков с тем, чтобы задержать организаторов поджогов и передать их в руки правосудия.