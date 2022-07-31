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На Мадагаскаре более 30 человек погибли при устроенных бандитами пожарах

На Мадагаскаре более 30 человек погибли при устроенных бандитами пожарах По меньшей мере 32 человека погибли на Мадагаскаре при пожарах, устроенных бандитами.
Другие страны
31 июля 2022 г. 16:14
На Мадагаскаре более 30 человек погибли при устроенных бандитами пожарах

По меньшей мере 32 человека погибли на Мадагаскаре при пожарах, устроенных бандитами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр национальной обороны островного государства Леон-Жан-Ришар Ракутунирина.

"В районе Анказобе в 75 км от столицы страны Антананариву 29 июля бандиты подожгли дома с находившимся там людьми, - цитирует его агентство. - Среди погибших есть женщины и дети". Ракутунирина отметил, что указанные бандиты входят в преступную группировку "Дахало", которая занимается в основном кражей у фермеров скота.

Глава Минобороны сообщил, что в район направлены подразделения силовиков с тем, чтобы задержать организаторов поджогов и передать их в руки правосудия.

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