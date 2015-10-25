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    ​На ливийском пляже найдены тела 40 мигрантов

    В настоящее время ведутся работы по поиску еще 30 мигрантов

    Баку. 25 октйабря. REPORT.AZ/ На ливийском пляже найдены тела 40 мигрантов, лодка которых перевернулась в Средиземном море.

    Как передает Report, об этом сообщило в субботу агентство AP.

    По словам представителя общества Красного Полумесяца Ливии, "27 тел было найдено в субботу к востоку от Триполи у города Злитен". Остальные тела были обнаружены вдоль берегов столицы и соседнего с Триполи города Хомс", отмечает AP.

    Большинство мигрантов были выходцами из африканских стран к югу от Сахары. В настоящее время ведутся работы по поиску еще 30 мигрантов, которые, по предварительным данным, находились в перевернувшейся лодке.

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