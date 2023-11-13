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На ливано-израильской границе сбили четыре беспилотника "Хезболлах"

На ливано-израильской границе сбили четыре беспилотника "Хезболлах" Израильская армия сбила по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками "Хезболлах" с ливанской территории.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 16:53
На ливано-израильской границе сбили четыре беспилотника Хезболлах

Израильская армия сбила по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками "Хезболлах" с ливанской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, беспилотники-камикадзе были уничтожены на подлете к границе.

Ранее "Хезболлах" в своем Telegram-канале заявила о проведении операции против израильских войск в районе казармы в поселении Пранит, которую посетил 12 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант. В коммюнике говорится, что боевики использовали при атаке управляемые противотанковые ракеты и поразили все цели. "Противник понес потери убитыми и ранеными", - утверждается в тексте.

Галант во время посещения военной базы на границе предупредил жителей Ливана, что в случае крупномасштабной войны с "Хезболлах" израильская армия готова повторить в Бейруте операцию, которую она проводит сейчас в Газе.

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Версия на английском языке Four Hezbollah drones shot down on Lebanese-Israeli border

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