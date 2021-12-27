На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID-19 реанимации заполнены почти на 100%

Отделения интенсивной терапии в больницах региона Прованс-Альпы-Лазурный берег работают на пределе своих возможностей на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Отделения интенсивной терапии в больницах региона Прованс-Альпы-Лазурный берег работают на пределе своих возможностей на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают французские СМИ.

По их данным, заполнено 99% мест в палатах реанимации, некоторых пациентов транспортируют в другие регионы страны.

В соседнем регионе Овернь-Рона-Альпы система здравоохранения также сильно загружена: занято 80% мест в отделениях реанимации.

В субботу во Франции выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем в стране за все время пандемии.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон проводит в режиме видеоконцеренции заседание с участием кабинета министров, на котором, как ожидается, будет представлен законопроект о замене "санитарного пропуска" "вакцинным пропуском" с середины января.