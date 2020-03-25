На лайнере Diamond Princess проведена дезинфекция

Сегодня американский круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка коронавируса, покинет японский порт Иокогама.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на данном судне уже проведены дезинфекционные работы.

Diamond Princess совершал круиз по морям у Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Заражение пневмонией нового типа было выявлено у одного из его пассажиров, гражданина КНР, который сошел на берег в Гонконге. После этого лайнер с 4 февраля был поставлен в карантин в японском порту.

На борту судна находились около 3 700 пассажиров и членов команды. Из них у 712 из них было выявлено заражение, 10 человек скончались в госпиталях Японии.