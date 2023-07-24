О нас

На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент

На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщила, что на одном из участков кыргызско-таджикской границы произошел конфликт между жителями приграничных районов.
Другие страны
24 июля 2023 г. 23:02
На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент

На одном из участков кыргызско-таджикской границы произошел конфликт между жителями приграничных районов.

Как передает Report, об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

"24 июля 2023 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между жителями приграничных районов", - сообщили в ведомстве.

На место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана, но на подъезде к месту инцидента на него напали граждане Таджикистана, жители села Ходжаи-Аало.

Отмечается, что во избежание эскалации напряженности проводятся переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. В Погранслужбе Кыргызстана призвали граждан республики не паниковать и уточнять всю информацию у государственных органов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində insident olub

Другие новости из категории

Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes
24 июля 2023 г. 22:07
В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву
В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву
24 июля 2023 г. 21:55
Представитель ООН посетила Одессу
Представитель ООН посетила Одессу
24 июля 2023 г. 20:59
Армия Иордании сбила беспилотник с наркотиками
Армия Иордании сбила беспилотник с наркотиками
24 июля 2023 г. 20:54
МИД Алжира вызвал посла Дании и поверенного в делах Швеции из-за осквернения Корана
МИД Алжира вызвал посла Дании и поверенного в делах Швеции из-за осквернения Корана
24 июля 2023 г. 20:41
В Канаде выявили свыше 1 тыс. очагов лесных пожаров
В Канаде выявили свыше 1 тыс. очагов лесных пожаров
24 июля 2023 г. 20:36
На юге Швеции полиция остановила новую акцию Греты Тунберг
На юге Швеции полиция остановила новую акцию Греты Тунберг
24 июля 2023 г. 20:15
СМИ: Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
СМИ: Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
24 июля 2023 г. 20:04
В Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании
В Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании
24 июля 2023 г. 19:50
Испания направила Украине новую партию танков Leopard
Испания направила Украине новую партию танков Leopard
24 июля 2023 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi