На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент

На одном из участков кыргызско-таджикской границы произошел конфликт между жителями приграничных районов.
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"24 июля 2023 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между жителями приграничных районов", - сообщили в ведомстве.
На место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана, но на подъезде к месту инцидента на него напали граждане Таджикистана, жители села Ходжаи-Аало.
Отмечается, что во избежание эскалации напряженности проводятся переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. В Погранслужбе Кыргызстана призвали граждан республики не паниковать и уточнять всю информацию у государственных органов.