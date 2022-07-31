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На Кубе зафиксировали рост числа случаев заболевания лихорадкой денге

На Кубе зафиксировали рост числа случаев заболевания лихорадкой денге Медики Кубы фиксируют рост числа случаев заболевания лихорадкой денге на острове, власти распорядились усилить профилактику и контроль.
Другие страны
31 июля 2022 г. 09:57
На Кубе зафиксировали рост числа случаев заболевания лихорадкой денге

Медики Кубы фиксируют рост числа случаев заболевания лихорадкой денге на острове, власти распорядились усилить профилактику и контроль.

Как передает Report, об этом пишет газета Granma со ссылкой на данные Минздрава Кубы.

В течение третьей недели июля было выявлено 23,7 тыс. случаев лихорадки, что почти на 6 тыс. больше, чем неделей ранее. Также это на 15% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Распространение инфекции наиболее затронуло провинции Гавана, Камагуэй, Матансас, Ольгин, Пинар-дель-Рио и Сантьяго-де-Куба.

Врачи рекомендуют жителям не хранить бесхозные емкости, которые могут накапливать воду и служить питательной средой для комаров, переносящих вирус.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

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