На Кубе зафиксировали рост числа случаев заболевания лихорадкой денге

Медики Кубы фиксируют рост числа случаев заболевания лихорадкой денге на острове, власти распорядились усилить профилактику и контроль.

Медики Кубы фиксируют рост числа случаев заболевания лихорадкой денге на острове, власти распорядились усилить профилактику и контроль.

Как передает Report, об этом пишет газета Granma со ссылкой на данные Минздрава Кубы.

В течение третьей недели июля было выявлено 23,7 тыс. случаев лихорадки, что почти на 6 тыс. больше, чем неделей ранее. Также это на 15% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Распространение инфекции наиболее затронуло провинции Гавана, Камагуэй, Матансас, Ольгин, Пинар-дель-Рио и Сантьяго-де-Куба.

Врачи рекомендуют жителям не хранить бесхозные емкости, которые могут накапливать воду и служить питательной средой для комаров, переносящих вирус.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.