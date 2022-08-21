На Кубе зафиксировали первый случай оспы обезьян

Медики зарегистрировали на территории Кубы первый случай заражения вирусом оспы обезьян.

Медики зарегистрировали на территории Кубы первый случай заражения вирусом оспы обезьян.

Как передает Report, об этом сообщил местный новостной портал Cubadebate со ссылкой на данные минздрава.

Отмечается, что инфицированный - турист из Италии, прибывший в республику 15 августа. Через два дня у него проявились симптомы заражения, которое подтвердилось анализами. Пациент находится в критическом состоянии.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Его симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.