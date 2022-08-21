На Кубе зафиксировали первый случай оспы обезьян

Медики зарегистрировали на территории Кубы первый случай заражения вирусом оспы обезьян.
Как передает Report, об этом сообщил местный новостной портал
Отмечается, что инфицированный - турист из Италии, прибывший в республику 15 августа. Через два дня у него проявились симптомы заражения, которое подтвердилось анализами. Пациент находится в критическом состоянии.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Его симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.