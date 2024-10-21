На Кубе вновь отключилось энергоснабжение

Национальная электро-энергетическая система Кубы вновь вышла из строя.

Национальная электро-энергетическая система Кубы вновь вышла из строя.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство энергетики и горнорудной промышленности республики в соцсети Х.

"Несколько минут назад произошло еще одно отключение электро-энергетической системы, - говорится в сообщении. - Сразу же начались работы по ее восстановлению".

Утром в воскресенье власти Кубы сообщили, что им удалось восстановить работу главной теплоэлекстростанции страны Antonio Guiteras, расположенной в городе Матансас в центральной части острова.

В течение дня подача электричества на Кубе постепенно восстанавливалась.