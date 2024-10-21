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На Кубе вновь отключилось энергоснабжение

На Кубе вновь отключилось энергоснабжение Национальная электро-энергетическая система Кубы вновь вышла из строя.
Другие страны
21 октября 2024 г. 03:20
На Кубе вновь отключилось энергоснабжение

Национальная электро-энергетическая система Кубы вновь вышла из строя.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики и горнорудной промышленности республики в соцсети Х.

"Несколько минут назад произошло еще одно отключение электро-энергетической системы, - говорится в сообщении. - Сразу же начались работы по ее восстановлению".

Утром в воскресенье власти Кубы сообщили, что им удалось восстановить работу главной теплоэлекстростанции страны Antonio Guiteras, расположенной в городе Матансас в центральной части острова.

В течение дня подача электричества на Кубе постепенно восстанавливалась.

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