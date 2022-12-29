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На Кубе в результате ДТП погибли пять человек

На Кубе в результате ДТП погибли пять человек Фургон, перевозивший людей, врезался в дерево в муниципалитете Лос-Арабос провинции Матансас к востоку от Гаваны.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 08:48
На Кубе в результате ДТП погибли пять человек

Фургон, перевозивший людей, врезался в дерево в муниципалитете Лос-Арабос провинции Матансас к востоку от Гаваны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Granma.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 5 человек, 42 пострадали.

Отмечается, что среди пострадавших - четверо несовершеннолетних. Часть пострадавших получила медицинскую помощь на месте происшествия. Власти ведут расследование причин инцидента.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 ДТП. Зачастую аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.

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