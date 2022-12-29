На Кубе в результате ДТП погибли пять человек

Фургон, перевозивший людей, врезался в дерево в муниципалитете Лос-Арабос провинции Матансас к востоку от Гаваны.
В результате ДТП погибли по меньшей мере 5 человек, 42 пострадали.
Отмечается, что среди пострадавших - четверо несовершеннолетних. Часть пострадавших получила медицинскую помощь на месте происшествия. Власти ведут расследование причин инцидента.
По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 ДТП. Зачастую аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.