На Кубе в результате ДТП погибли пять человек

Фургон, перевозивший людей, врезался в дерево в муниципалитете Лос-Арабос провинции Матансас к востоку от Гаваны.

Фургон, перевозивший людей, врезался в дерево в муниципалитете Лос-Арабос провинции Матансас к востоку от Гаваны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Granma.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 5 человек, 42 пострадали.

Отмечается, что среди пострадавших - четверо несовершеннолетних. Часть пострадавших получила медицинскую помощь на месте происшествия. Власти ведут расследование причин инцидента.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 ДТП. Зачастую аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.