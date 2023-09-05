На Кубе раскрыли сеть работорговцев, которая занималась отправкой людей в Украину

МВД Кубы раскрыл сеть торговли людьми, где пытались привлечь кубинцев, проживающих как в России, так и на Кубе, к участию в военных действиях в Украине.

МВД Кубы раскрыл сеть торговли людьми, где пытались привлечь кубинцев, проживающих как в России, так и на Кубе, к участию в военных действиях в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД этой страны.

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником этих действий, которые мы решительно отвергаем", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что попытки наемничества "были нейтрализованы", а против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела.

Ведомство подчеркнуло, что власти Кубы "занимают твердую и четкую историческую позицию против наемничества", а сама страна "не участвует в войне в Украине".