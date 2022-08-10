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На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения

На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения В кубинской провинции Матансас локализовали пожар на нефтехранилище, который начался в ночь на субботу из-за удара молнии.
Другие страны
10 августа 2022 г. 12:57
На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения

В кубинской провинции Матансас локализовали пожар на нефтехранилище, который начался в ночь на субботу из-за удара молнии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Cubadebate со ссылкой на пожарных. Четыре емкости с горючим их восьми полностью разрушены огнем.

Незначительное горение на объекте продолжается. Риск нового распространения огня сохраняется.

Из-за пожара один человек погиб, пострадали больше ста. В больницах остаются 19 пострадавших. Из ближайших к нефтехранилищу кварталов были эвакуированы 3 744 человека.

Кубинским пожарным помогают справиться с огнем коллеги из Венесуэлы и Мексики.

Горящее нефтехранилище - важный элемент в системе электроэнергетики Кубы.

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