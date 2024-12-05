На Кубе объявили вынужденные выходные из-за сбоя в электроснабжении

Власти Кубы распорядились отменить трудовую деятельность и занятия в учебных заведениях до тех пор, пока не будет восстановлена национальная система электроснабжения.

Власти Кубы распорядились отменить трудовую деятельность и занятия в учебных заведениях до тех пор, пока не будет восстановлена национальная система электроснабжения.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства труда и общественной безопасности Кубы в соцсети X.

Сейчас практически на всей территории острова нет электричества из-за произошедшего в ночь на среду сбоя в работе крупнейшей в стране теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса.

"В свете электро-энергетической ситуации отменяются трудовая деятельность и занятия в учебных заведениях. Системы жизнеобеспечения продолжают работу. Эта ситуация не затронет ни одного сотрудника в том, что касается заработной платы", - отмечается в публикации.

Местные власти сообщают, что принимают срочные меры по восстановлению электроснабжения страны. Сообщается, что на всей территории острова уже работают зоны генерации энергии. Предпочтение отдается энергетическим микросистемам, предназначенным для обеспечения водоснабжения. Водонасосы не могут функционировать нормально в периоды отключения света, в результате чего во многих домах здесь нет не только света, но и воды.