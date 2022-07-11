На Кубе объявили траур в связи с убийством экс-премьера Японии Абэ

Руководство Кубы приняло решение объявить траур в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Руководство Кубы приняло решение объявить траур в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Prensa Latina.

Траур будет действовать 11 июля. На военных и других госучреждениях страны будут приспущены государственные флаги.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был доставлен в больницу на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось. Абэ было 67 лет.