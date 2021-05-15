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На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 1 383 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии. Всего в стране зарегистрирован 123 221 случай инфицирования.
Другие страны
15 мая 2021 г. 22:01
На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 1 383 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии. Всего в стране зарегистрирован 123 221 случай инфицирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, приводит в субботу данные Минздрава агентство Prensa Latina.

За последние сутки в стране умерли 11 пациентов с коронавирусом, отметил директор департамента эпидемиологии Минздрава Франсиско Дуран. По его словам, сейчас в республике насчитывается 6 864 пациента с коронавирусом, 126 находятся в палатах интенсивной терапии, 88 - в тяжелом состоянии, 38 - в критическом. С начала пандемии на Кубе умерли 796 инфицированных, 115 505 пациентов выздоровели.

Отметим, что наибольшее число заразившихся выявлено в провинциях Гавана, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Матансас.

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