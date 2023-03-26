На Кубе началось голосование на выборах в парламент

Голосование на выборах в кубинскую Национальную ассамблею народной власти (однопалатный парламент) началось в воскресенье.

Голосование на выборах в кубинскую Национальную ассамблею народной власти (однопалатный парламент) началось в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, одними из первых на избирательные участки в Гаване пришли студенты и члены молодежных организаций. Руководство Кубы голосует в разных регионах республики: президент Мигель Диас-Канель в настоящее время находится в Санта-Кларе, премьер-министр Мануэль Марреро Крус - в провинции Ольгин на востоке острова, свой голос на одном из избирательных участков Гаваны отдал министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

Согласно конституции, Куба является социалистическим государством, руководящая роль в котором отводится Коммунистической партии (в стране действует однопартийная система). Высшим органом государственной власти является однопалатный парламент - Национальная ассамблея народной власти, которая обладает правом принятия законов и реформирования конституции, может объявлять войну и заключать мир, избирает из числа депутатов президента и вице-президента, назначает и отстраняет премьера и министров, членов Избирательного совета и Верховного суда, генерального прокурора. Национальная ассамблея принимает решение о проведении референдумов, утверждает госбюджет и национальные планы экономического развития, осуществляет контроль над остальными органами государственной власти. Сессии парламента созываются два раза в год, срок полномочий законодательного органа составляет пять лет.

Согласно конституции и закону о выборах от 14 июля 2019 года, депутаты парламента избираются прямым всеобщим тайным голосованием, их количество зависит от численности населения страны (один депутат на каждые 30 тыс. жителей, но не менее двух от избирательного округа). В нынешнем году в парламент будут избраны 470 человек. Кандидаты выдвигаются государственными органами, контролируемыми Коммунистической партией, - муниципальными и провинциальными ассамблеями народной власти, затем их утверждает Национальная избирательная комиссия Кубы. Избранным считается кандидат, получивший не менее 50% голосов.