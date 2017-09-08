На Кубе эвакуировали 700 тысяч человек из-за надвигающегося урагана "Ирма"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 700 тысяч кубинцев эвакуированы из восточных районов страны, на которые может обрушиться ураган "Ирма".

Как передает Report, об этом пишет сегодня кубинская пресса.

По данным местных СМИ, людей размещают в домах родственников, 45 эвакуационных центрах и 39 специализированных убежищах.

Сейчас в некоторых районах на востоке острова идут ливневые дожди, вызывающие подтопления прибрежных районов. Проливные дожди сопровождаются сильным ветром.