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    На Кубе автобус с 40 пассажирами улетел с трассы в кювет

    Водитель не справился с управлением

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На Кубе перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, пострадали 40 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Кубинское агентство новостей.

    Инцидент произошел на одной из главных автомагистралей страны в провинции Сьего-де-Авила.

    По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся.

    Пострадавшие были немедленно госпитализированы. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

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