На Кубе автобус с 40 пассажирами улетел с трассы в кювет

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На Кубе перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, пострадали 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Кубинское агентство новостей.

Инцидент произошел на одной из главных автомагистралей страны в провинции Сьего-де-Авила.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.