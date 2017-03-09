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    На Кубани найдены тела двух граждан Азербайджана

    По данному инциденту правоохранители возбудили уголовное дело

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На Кубани в лифте нашли тела застреленных мужчин.

    Как передает Report, со ссылкой на местный СМИ, об этом рассказали в прокуратуре.

    Согласно данным, в Краснодаре в одном из жилых домов, которые расположены в центре города, в лифте были найдены тела двух мужчин, которые являются гражданами Азербайджана. На теле погибших были найдены многочисленные огнестрельные ранения.

    По данному инциденту правоохранители возбудили уголовное дело. Начато расследование.

    В ведомстве отмечают, что погибшие были торговыми представителями и приехали в Россию по рабочим делам. Более детальная информация пока что не сообщается.

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