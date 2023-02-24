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На крупнейшем нефтехранилище Мексики произошел сильный пожар

На крупнейшем нефтехранилище Мексики произошел сильный пожар На нефтехранилище Tuzandepetl мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус начался сильный пожар.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 04:41
На крупнейшем нефтехранилище Мексики произошел сильный пожар

На нефтехранилище Tuzandepetl мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус начался сильный пожар.

Как передает Report, об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

"На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод, - говорится в записи. - Пожар продолжается, с ним борются работники компании и сотрудники муниципального управления по чрезвычайным ситуациям".

Как отмечает региональный интернет-портал Presencia, речь идет о крупнейшем нефтехранилище на территории латиноамериканской страны.

Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало. Власти призвали население расположенных рядом с местом чрезвычайного происшествия районов следить за официальными оповещениями о ситуации. Кроме того, была проведена эвакуация учащихся и преподавателей находящегося в муниципалитете Исуатлан-дель-Суресте университета. Pemex пока никак не прокомментировала случившееся.

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