На крупнейшем нефтехранилище Мексики произошел сильный пожар

На нефтехранилище Tuzandepetl мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус начался сильный пожар.

На нефтехранилище Tuzandepetl мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус начался сильный пожар.

Как передает Report , об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

"На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод, - говорится в записи. - Пожар продолжается, с ним борются работники компании и сотрудники муниципального управления по чрезвычайным ситуациям".

Как отмечает региональный интернет-портал Presencia, речь идет о крупнейшем нефтехранилище на территории латиноамериканской страны.

Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало. Власти призвали население расположенных рядом с местом чрезвычайного происшествия районов следить за официальными оповещениями о ситуации. Кроме того, была проведена эвакуация учащихся и преподавателей находящегося в муниципалитете Исуатлан-дель-Суресте университета. Pemex пока никак не прокомментировала случившееся.