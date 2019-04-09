​На Крите объявили чрезвычайное положение из-за дождей и наводнений

В Греции продолжаются проливные дожди, на острове Крит объявлено чрезвычайное положение.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Греция - ввиду проливных дождей и наводнений на о. Крит объявлено чрезвычайное положение. Повреждения инфраструктуры, возможны перебои в электроснабжении, ограничение движения транспорта", - говорится в твиттере ДСКЦ.

Как уточняют греческие СМИ, в Афинах перекрыто автомобильное движение на нескольких улицах из-за проливных дождей. По прогнозам синоптиков, сильные дожди и ветер ожидаются еще в течение нескольких дней.