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    В колодце на Крите нашли останки британца, пропавшего 12 лет назад

    Останки найдены в старом колодце возле курортного городка Малиа на Крите

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ На Крите были обнаружены останки 20-летнего британца Стивена Кука, который исчез в Малии 1 сентября 2005 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Афинское агентство новостей.

    По информации агентства, скелет парня находился в колодце возле курортного городка Малиа.

    Отмечается, что скелет обнаружили местные жители, которые пришли чистить колодец. Рядом находились кожаный ремень и камера.

    По данным полиции, генетический материал был направлен на экспертизу, которая и установила принадлежность останков.

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