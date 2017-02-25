В колодце на Крите нашли останки британца, пропавшего 12 лет назад

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ На Крите были обнаружены останки 20-летнего британца Стивена Кука, который исчез в Малии 1 сентября 2005 года.

Как передает Report, об этом сообщает Афинское агентство новостей.

По информации агентства, скелет парня находился в колодце возле курортного городка Малиа.

Отмечается, что скелет обнаружили местные жители, которые пришли чистить колодец. Рядом находились кожаный ремень и камера.

По данным полиции, генетический материал был направлен на экспертизу, которая и установила принадлежность останков.