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На Королевство Тонга после извержения вулкана обрушилось цунами

На Королевство Тонга после извержения вулкана обрушилось цунами Цунами обрушилось на королевство Тонга (расположено в южной части Тихого океана).
Другие страны
15 января 2022 г. 15:50
На Королевство Тонга после извержения вулкана обрушилось цунами

Цунами обрушилось на королевство Тонга (расположено в южной части Тихого океана).

Об этом передает Report со ссылкой на BBC.

Волны цунами были вызваны гигантским подводным извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое началось 14 января. По данным Геологической службы страны, шлейф из газа, дыма и пепла, вырывающийся из вулкана, достигал высоты 20 км. Звуки извержения были слышны даже в Новой Зеландии.

Вскоре пепел вулкана накрыл столицу королевства - город Нукуалофа. Он находится всего в 65 км к северу от Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Об угрозе цунами было объявлено сразу после извержение. Жители тихоокеанского государства начали массово покидать жилища, расположенные вблизи береговой линии.

Штормовое предупреждение уже объявлено в соседних странах - на Фиджи и в Новой Зеландии.

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