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    На королевский дворец в Саудовской Аравии совершено нападение

    Погибли двое охранников резиденции и один из нападавших© РИА Новости / Алексей Никольский

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ На дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда в Джедде cовершено нападение, охрана предотвратила атаку. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", об этом говорится в заявлении посольства США в Саудовской Аравии.

    В сообщении говорится, что посольство попросило американских граждан держаться подальше от территории дворца, так как на него была совершена неудавшаяся атака.

    При попытке нападения погибли двое охранников резиденции и один из нападавших.

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