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На корабле ВМС США установили 3D-принтер для печати запчастей

На корабле ВМС США установили 3D-принтер для печати запчастей Компании Meltio и Phillips Corp. установили на корабле ВМС США систему 3D-печати металлом для производства запасных частей и ремонта на борту.
Другие страны
17 января 2023 г. 07:08
На корабле ВМС США установили 3D-принтер для печати запчастей

Компании Meltio и Phillips Corp. установили на корабле ВМС США систему 3D-печати металлом для производства запасных частей и ремонта на борту.

Как передает Report, об этом сообщает издание Additive Report.

Отмечается, что система носит название Philips Additive Hybrid и установлена на десантном корабле USS Bataan. В основе системы находится головка для лазерного плавления металла Meltio и фрезерный станок с ЧПУ Haas TM-1.

Система печатает детали из нержавеющей стали 316L — материала, который преобладает в корабельных системах ВМС США. С помощью 3D-печати моряки смогут прямо во время похода изготовить детали для вышедших из строя систем.

Это позволит снизить запас запчастей на борту и уменьшить вероятность необходимости захода в порт для ремонта. Кроме того, моряки смогут самостоятельные чинить сложные и устаревшие системы, для которых заказывать оригинальные детали слишком дорого.

Bataan — десантный корабль класса Wasp водоизмещением более 40 тыс. тонн. Он поступил на вооружение ВМС США в 1997 году. Может нести три десантных корабля на воздушной подушке, 12 десантных кораблей и более 20 воздушных судов, среди которых истребители F-35B Lightning II, штурмовики AV-8B Harrier II, конвертопланы MV-22B Osprey и ударные вертолеты.

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