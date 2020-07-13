На корабле ВМС США произошел пожар

По меньшей мере 18 моряков Военно-морских сил США получили травмы в результате пожара, произошедшего на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего (штат Калифорния).

По меньшей мере 18 моряков Военно-морских сил США получили травмы в результате пожара, произошедшего на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальной странице надводных сил американского флота в Twitter.

"Пожар возник примерно в 08:30 (19:30 бакинское время) 12 июля. Порядка 160 моряков находились на борту в этот момент... 18 моряков были транспортированы в местную больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно, общая вместимость которого рассчитана более чем на тысячу человек, находилось на базе на техническом обслуживании.