На конгрессе нацдиалога Сирии создадут конституционную комиссию

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В рамках конгресса национального диалога Сирии сформированы президиум, организационный комитет и комитет по подсчету голосов, по итогам будет создана конституционная комиссия.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил лидер астанинской платформы Ранда Кассис.

Отмечается, что в создаваемую на конгрессе Конституционную комиссию, как ожидается, войдут 168 представителей оппозиции.

Ранее сообщалось, что министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.